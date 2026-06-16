Суд отменил приговор екатеринбурженке, оправданной по делу об убийстве сына Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение уголовное дело Наталии Гусевой, оправданной Свердловским областным судом по обвинению в убийстве трехлетнего сына. Об этом пишет "КП-Екатеринбург". Жалобу прокуратуры Свердловской области признали обоснованной.

Гусеву задержали в апреле 2025 года. По версии следствия, она нанесла ребенку множественные удары, а затем бросила его на пол. Малыш скончался. 13 февраля 2026 года суд присяжных оправдал женщину, признав за ней право на реабилитацию. Защита утверждала, что в момент гибели ребенка Гусевой не было дома — с мальчиком находился сожитель, мигрант Шамсуло Янгиев. Он дал показания против Гусевой и с тех пор содержится в центре временного содержания иностранных граждан.

Дело направлено в Свердловский областной суд для повторного рассмотрения иным составом суда.

Как писал KP.RU, ранее свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела жителя Екатеринбурга Раниса Гиниятова, обвиняемого в убийстве женщины.