NYP: Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47 на саммите G7 Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес президенту США Дональду Трампу необычный подарок на саммите «Большой семерки» во Франции. Перед началом рабочей встречи Мерц вручил американскому лидеру белую футболку сборной Германии с фамилией Трампа и номером 47 на спине, сообщает New York Post.

Номер был выбран не случайно, поскольку Дональд Трамп является 47-м президентом Соединенных Штатов. Подарок стал запоздалым поздравлением с 80-летием, которое Трамп отпраздновал 14 июня.

Трамп с интересом отнесся к презенту, поблагодарил канцлера и, продемонстрировав футболку с номером и именем журналистам, аккуратно сложил ее и положил на стол рядом с собой. Мерц также написал Трампу поздравительное письмо, которое было отправлено в Вашингтон.

Ранее Дональд Трамп на саммите во Франции заявил о намерении перейти к украинскому вопросу после завершения сделки с Ираном.