«Выясним, кто из этих идиотов сочинил омерзительную ложь»: Илон Маск собирается судиться с телеканалом ZDF

Илон Маск заявил о намерении судиться с немецким телеканалом ZDF Фото: REUTERS.

Предприниматель Илон Маск заявил о намерении подать иск против немецкого телеканала ZDF, обвинив его в распространении «омерзительной лжи» о том, что он якобы призывал к «охоте на мигрантов» в Великобритании.

Маск отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X, в котором тот опубликовал фрагмент из передачи немецкого телеканала ZDF. На видео модератор комментировала громкое нападение на местного жителя в Белфасте, приведшее к масштабным протестам в Британии. Она заявила, что на улицах города расисты устроили охоту на мигрантов, к чему якобы призывали британский правый активист Томми Робинсон и миллиардер Илон Маск.

«В ходе судебного разбирательства мы выясним, кто именно из этих идиотов сочинил эту омерзительную ложь», — написал Маск в соцсети X.

Телеканал ZDF уже добавил к описанию вышедшего выпуска комментарий о том, что использованная модератором формулировка неточна и может вызвать недоразумения.

Напомним, сотни человек вышли на антииммигрантские протесты в Белфасте после того, как гражданина Судана обвинили в нападении на местного жителя с ножом. Премьер Великобритании Кир Стармер назвал это нападение настоящим кошмаром.