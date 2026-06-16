Трамп заявил о своей сосредоточенности на украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским во вторник на полях саммита G7 во французском Эвиане. Хозяин Белого дома также подчеркнул, что намерен сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп отметил, что ситуация вокруг Ирана отошла для него на второй план — теперь его основное внимание сосредоточено на украинском урегулировании.

Ранее агентство Politico сообщило об обещании Трампа использовать свои новые полномочия для урегулирования конфликта на Украине, который, как он заявлял во время предвыборной кампании 2024 года, должен был закончиться в течение 24 часов после его вступления в должность.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности, достигнутые президентами России и США на встрече на Аляске, могли бы послужить отправной точкой для урегулирования конфликта на Украине.