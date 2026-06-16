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НовостиВ мире16 июня 2026 10:08

Трамп: США могут заполучить ядерные материалы Ирана

Президент США высказался о ядерных материалах Ирана на фоне потенциальной сделки
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп: США могут заполучить ядерные материалы Ирана

Трамп: США могут заполучить ядерные материалы Ирана

Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты могут заполучить ядерные материалы Ирана. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи во Франции.

«Мы собираемся пойти и достать иранские ядерные материалы. Они не очень ценны, но, я думаю, психологически мы хотим их заполучить», - сообщил президент США журналистам.

Ранее сообщалось, что готовящаяся мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном запретит Ирану разрабатывать и иметь собственное ядерное оружие.

При этом в проекте меморандума указывалось, что Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран. В свою очередь стороны также намерены обсудить отмену всех санкций против Ирана.

Кроме того, Трамп объявил о немедленном снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива для судоходства.