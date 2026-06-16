Адвокат Эльмана Пашаева опроверг сообщения об обвинении в убийстве

Сына экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эльвину Пашаеву, сыну скандально известного экс-адвоката Эльмана Пашаева, предъявлено обвинение исключительно в мошенничестве, а не в убийстве СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Дилана Раджави.

Согласно материалам дела, Пашаеву-младшему инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данное дело действительно объединено в одно производство с расследованием дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако оно возбуждено в отношении неустановленного лица по факту пропажи человека.

«Информация в СМИ о причастности моего доверителя к убийству не соответствует действительности. Свою вину в мошенничестве Эльвин Пашаев также не признает. Эпизод с убийством связан с безвестным исчезновением мужчины, которое произошло задолго до инкриминируемых Пашаеву событий», — подчеркнул адвокат задержанного.

Как передает РИА Новости, в правоохранительных органах уточнили, что роль Эльвина Пашаева заключалась в юридическом сопровождении сделки с недвижимостью.

Напомним, по данным следствия, речь идет о сумме свыше 46 млн рублей, которые Пашаев-младший получил, обещая помочь избежать уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Фигурантами по этому же делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. На данный момент все трое подозреваемых арестованы, следствие продолжается.