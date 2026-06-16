В Польше задержали троих человек по делу об убийстве российского художника. Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три человека задержаны в Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого. При этом основного подозреваемого на данный момент не нашли. Об этом сообщает RMF 24.

15 июня утром в городе Белая Подляска на тротуаре в жилом комплексе к 44-летнему художнику подошел неизвестный и сделал три выстрела из короткоствольного оружия. На месте преступления были обнаружены гильзы и патрон калибра 9 миллиметров.

"Три человека задержаны до настоящего времени в связи со смертельным ранением россиянина в Белой Подляске", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве задержать не удалось. На данный момент к поискам присоединились сотрудники криминального отдела воеводского полицейского управления.

Ранее сайт KP.RU писал, что по делу об убийстве Семена Скрепецкого задержан гражданин Белоруссии.