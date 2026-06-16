Мошенники стали использовать схему в сфере медицины: нужно быть внимательными к аптекам

Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с «дешевыми» лекарствами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники все чаще используют тему здоровья для обмана россиян, создавая поддельные сайты клиник и аптек. IT-эксперт Дмитрий Морев рассказал, что аферисты активно маскируются под медицинские сервисы, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам пользователей. Об этом пишет NEWS.ru.

«Отдельное направление – поддельные интернет-аптеки. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с «дешевыми» лекарствами или предлагают «бесплатную консультацию врача». После ввода данных банковской карты при онлайн-покупке деньги списываются, а заказанные медикаменты не приходят», – предупредил Морев.

По словам эксперта, также одной из самых распространенных схем остаются звонки якобы от сотрудников медицинских учреждений. Под предлогом записи на диспансеризацию, обновления данных или оформления медицинских услуг мошенники пытаются выманить персональную информацию и коды из СМС.

Кроме того, мошенники распространяют поддельные мобильные приложения, которые выдают за сервисы поликлиник, электронные медкарты или программы для контроля здоровья. Установив такое приложение, человек рискует передать личные данные, историю обращений к врачам и даже доступ к банковским приложениям.

Ранее в МВД также предупредили, что мошенники нередко используют предложения о трудоустройстве за рубежом для обмана россиян.