МИД Ирана заявил о начале снятия морской блокады в рамках договоренностей с США Фото: Shutterstock.

Тегеран подтвердил начало практической реализации договоренностей с Вашингтоном о прекращении морской блокады страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость», — приводит слова дипломата агентство ISNA.

Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником на переговорах между сторонами, сообщили о достижении соглашения. Согласно меморандуму, в течение 60 дней после его подписания стороны намерены провести консультации по ряду вопросов, включая иранскую ядерную программу. Документ также предусматривает прекращение морской блокады Ирана.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с послами иностранных государств заявил, что Тегеран будет расценивать любые новые удары Израиля по территории Ливана как нарушение положений меморандума.