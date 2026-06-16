Трехногий ребенок и флаг США на заднем плане: глава Алтая отчитал чиновника за странную презентацию

Глава Республики Алтай Турчак возмутился презентацией с трехногим мальчиком. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Республики Алтай Андрей Турчак на заседании правительства сделал замечание председателю комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрию Леонтьеву. Поводом стала презентация, созданная с помощью искусственного интеллекта, в которой оказались грубые ошибки.

Доклад касался гибели детей на воде. Глава региона выслушал Леонтьева и отметил, что на одном из слайдов был мальчик с тремя ногами, а на другом за спиной чиновника висел флаг США.

Он попросил Леонтьева больше не использовать в создании презентаций ИИ и посоветовал в следующий раз выступать «по-старинке». Глава комитета по ГО и ЧС в Республике Алтай согласился с критикой.

Ранее KP.RU провел опрос, чтобы узнать, как россияне используют ИИ. 62% опрошенных россиян заявили, что не пользуются искусственным интеллектом, поскольку не разобрались в технологиях или не доверяют им. При этом 18% используют ИИ для развлечения и творчества, 16% — в работе, 7% — в системах умного дома, а 4% применяют нейросети для помощи детям в учебе.