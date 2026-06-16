В ВС РФ отметили, что при окружении военных ВСУ в Константиновке им дают всего два варианта действий Фото: REUTERS.

Украинские боевики в Константиновке пытаются избегать прямых сражений с войсками России. Они больше предпочитают вести наблюдение из укрытий. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го полка группировки «Юг» с позывным «Задон».

По его словам, военные ВСУ занимали позиции на ключевых перекрестках и старались не вступать в контактный бой. Вместо этого они передавали координаты передвижения российских подразделений на пункты управления беспилотниками, после чего к данным точкам прилетала техника.

Комбат также сообщил, что в городе все равно идут бои. Недавно там было уничтожено более 35 украинских боевиков. Российские батальоны жестко пресекают любые попытки противника войти в город или покинуть его.

«Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают», - заключил командир.

KP.RU прежде писал, что на днях российские бойцы полностью уничтожили операторов дронов ВСУ в Константиновке. Операцию выполняли солдаты Южной группировки.