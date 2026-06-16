ФБР заявило о предотвращении теракта на UFC Freedom 250 около Белого дома Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило предполагаемый террористический акт на мероприятии UFC Freedom 250, состоявшегося в прошлые выходные в Вашингтоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, по состоянию на понедельник были задержаны пять человек. Также следователи установили личности еще 23 человека, которые могли быть причастны к заговору.

Официальные лица сообщают, что группа планировала использовать начиненные взрывчаткой дроны для нанесения ударов по зданиям рядом с местом проведения мероприятия.

Отмечается, что это должно было вызвать эвакуацию, чтобы направить паникующую толпу к заранее размещенной группе снайперов. Кроме того, якобы планировалась «вторая волна» штурма ворот Белого дома.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп организовал турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке. Все бои на мероприятии завершились досрочно.