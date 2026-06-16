Трамп призвал Нетаньяху быть более ответственным в отношении Ливана

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявлять большую ответственность в отношении Ливана. Соответствующее заявление американский лидер сделал в разговоре с журналистами на полях саммита G7 во Франции во вторник.

Трамп отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с израильским премьером, однако теперь, по его словам, "Биби" должен действовать более осмотрительно в вопросах, касающихся Ливана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран расценит любые новые удары Израиля по Ливану как нарушение положений договора.

США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании. Его официальное подписание запланировано на 19 июня в Швейцарии. Меморандум предусматривает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах (включая Ливан), снятие морской блокады Ирана, открытие Ормузского пролива для судоходства 19 июня и запуск 60-дневных переговоров по ядерной программе и об отмене санкций.