В Новосибирске пассажир автобуса накинулся на кондуктора и разбил зеркало

Очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в автобусе №39 на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Новосибирске пассажир устроил дебош. По словам очевидца, мужчина, предположительно пьяный или под наркотиками, хамил кондуктору и кидался на нее, а затем достал купюру и начал пихать ее ей в лицо. Испуганные дети в транспорте наблюдали за происходящим, сообщает КП-Новосибирск.

Один из пассажиров заступился за кондуктора — между ним и дебоширом завязалась драка. В итоге буйного пассажира выгнали из автобуса. Однако на этом он не успокоился: взял тазик, который вез с собой, и начал бить им по автобусу, сломав зеркало и дворники. Очевидцы вызвали Росгвардию.

В пресс-службе Росгвардии по региону подтвердили выезд на вызов. Прибыв на место, сотрудники нашли дебошира без сознания и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали. Водитель автобуса обратился в полицию с заявлением о повреждении имущества. Всего на дебошира написали четыре заявления. Проводится проверка.

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