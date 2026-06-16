Трамп прокомментировал возможность смены режима в Иране Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реальным и эффективным сценарий силовой смены власти в Иране, отметив негативный опыт подобных попыток в прошлом.

По словам американского президента, многочисленные примеры смены режимов, которые он наблюдал на протяжении многих лет, не приводили к желаемым результатам.

«Я не верю в смену режима. Знаете, я наблюдал смену режимов многие годы. Это никогда не работает», — сказал глава Белого дома во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Стоит отметить, что в начале конфликта США и Израиль пытались сменить руководство Ирана, нанеся удар по квартире иранского президента Махмуда Ахмадинежада. Как писали The New York Times, операция была частью израильского плана по свержению теократического правительства Ирана и была поддержана Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Однако некоторые помощники американского лидера изначально считали план неправдоподобным и слабо реализуемым.