«Какую щуку поймали! Загадываем ей желания»: Татьяна Навка с семьей отдохнула в Мурманской области

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фото: vk.com/tatiananavka

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась впечатлениями после отдыха в Мурманске и Кировске. Фигуристка осталась в восторге не только от природных красот северного региона, но и от уровня развития туризма в области.

- В окружении своих любимых выбрались в Мурманск и Кировск, на природу посмотреть, воздухом подышать и открыть для себя еще один прекрасный уголок России! Как же здесь хорошо! Летом можно и рыбу половить, и морепродуктами угоститься! Какую Надя (младшая дочь - Прим. ред.) щуку поймала! Теперь все дружно загадываем ей желание, - написала Татьяна Навка в своем блоге.

Публикацию она сопроводила яркими фотографиями с небольшого путешествия. Рыбалка, морские деликатесы - гребешок, ежи и звезды, и мгновения умиротворенного отдыха у воды.

- Я не перестаю восхищаться, как активно развивается внутренний туризм в России. С каждым годом все разнообразнее и интереснее становятся маршруты и предложения. Гастрономический же туризм в нашей стране — это целая отдельная большая многонациональная песня на любой вкус. И делается это все благодаря мудрому и четкому управлению губернатора региона, - поблагодарила Навка главу Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: vk.com/tatiananavka

Мурманск уже не первый год является точкой притяжения для туристов со всей России. Более того, русский север стал заветной мечтой для многих иностранцев. Особенно Мурманскую область любят китайские туристы, приезжающие в регион, как на курорт - посмотреть на китов, попробовать деликатесы и увидеть загадочное и манящее северное сияние.

Как отмечал сам глава региона, Мурманская область привлекает туристов круглогодично. Все благодаря уникальной особенности территории и туристическим программам, подготовленным на любой вкус. Доступным делают туризм не только для приезжих, но и для самих северян.

- Мы запускаем проект «Туризм для своих» и увеличиваем программу бесплатных экскурсий в пять раз - возможность увидеть главные точки притяжения получат порядка пяти тысяч жителей области, - сообщил еще 8 июня Андрей Чибис.