Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Фото: Prime Minister's Office of Mala/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сопроводил публикацию в соцсетях о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия - АСЕАН в Казани российской песней "Матушка".

"Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите АСЕАН - Россия", - написал он, выложив фото посадки на борт правительственного самолета под композицию Татьяны Куртуковой.

Кроме тог, Ибрагим добавил, что планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, саммит Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства примет участие в предстоящем саммите и проведет большое количество двусторонних встреч с лидерами ведущих государств Юго-Восточной Азии.