Трамп заявил, что встретился с Зеленским и вновь увидится с ним 16 июня Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже провел переговоры с Владимиром Зеленским и планирует повторно встретиться с ним во вторник, 16 июня.

«У нас уже была встреча, и она прошла очень хорошо... Я встречусь с ним снова позже сегодня», — сказал глава Белого дома во время официальной встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

При этом американский лидер дал понять, что украинский кризис сейчас уступает по значимости ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в данный момент ключевое внимание Вашингтона приковано к Тегерану.

«Мы сосредоточены на Иране», — подчеркнул Трамп, добавив, что Украина «будет в зеркале заднего вида».

Накануне СМИ отметили, что Киеву не стоит ждать прежнего уровня поддержки от Вашингтона. Журналисты Berliner Zeitung заявили, что вероятность возврата к политике максимальной поддержки, от которой отказался Трамп, снижается. Публичные переговоры с Россией и снижение риторики в поддержку Украины осложняют положение Зеленского.