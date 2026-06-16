Как собрать на первый взнос по ипотеке: совет экономиста

Эксперт посоветовал заранее заложить финансовую «подушку безопасности». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экономист Юлиан Овечкин рассказал, что накопить на первый взнос по ипотеке можно без жестких ограничений и отказа от привычных расходов. По его словам, важно правильно оценить будущую кредитную нагрузку и выстроить системный подход к бюджету, а не пытаться экономить на мелочах. Об этом пишет mk.ru.

«Начнем с того, что брать ипотеку стоит только в том случае, если ежемесячный платеж не превысит 50% от семейного дохода. Такой потолок позволяет сохранить возможность покрывать остальные жизненно важные расходы и не уходить в постоянный стресс», – заявил эксперт.

Сначала нужно рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа с помощью ипотечного калькулятора, а уже потом определять сумму первоначального взноса. Важную роль играет регулярность накоплений. Даже небольшие, но стабильные отчисления со временем формируют заметный капитал.

Также Овечкин посоветовал заранее заложить финансовую «подушку безопасности» на 3-6 месяцев расходов. Для накоплений он рекомендует автоматизировать переводы – например, сразу после зарплаты откладывать 20-25% дохода на отдельный счет. Такой подход, по словам эксперта, оказывается эффективнее, чем попытки сильно урезать повседневные траты.

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