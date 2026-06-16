В Башкирии врачи извлекли иглу из стопы полуторагодовалого ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбае врачи извлекли 2-сантиметровую иглу из стопы ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что родители ребенка заметили, что малыш перестал наступать на ногу. Ребенок не умел говорить и не мог объяснить, что именно его беспокоит. Родители решили обратиться к медикам. Вначале предполагалось, что боль и отек мог быть вызван обычной занозой, но в больнице выяснилось, что в ноге находится игла.

«При проведении рентгенологического исследования врачи обнаружили инородное металлическое тело — иглу длиной около 2 сантиметров! Она располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы и межмышечно упиралась в пяточную кость», — рассказал медик. Он подчеркнул, что если бы игла могла продвинуться немного вперед, то нанесла бы больший ущерб и повредила сустав малыша.

Ранее KP.RU сообщил, что в Казани медики достали монету из пищевода ребенка. Отмечается, что в больницу поступила девочка с жалобами на обильное слюновыделение.