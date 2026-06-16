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НовостиОбщество16 июня 2026 11:34

Путин подписал указ об увековечении памяти академика Людмилы Вербицкой

В указе Путина отмечается учреждение престижной международной премии Людмилы Вербицкой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал указ об увековечении памяти академика Людмилы Вербицкой

Путин подписал указ об увековечении памяти академика Людмилы Вербицкой

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти выдающегося советского и российского лингвиста, академика Людмилы Вербицкой. Главным пунктом масштабной программы станет учреждение престижной международной премии ее имени.

Людмила Вербицкая, ушедшая из жизни в 2019 году, стала первой в истории женщиной-ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), а позже возглавляла Российскую академию образования (РАО) и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).