Врач рассказал, чем грозит ржавая вода для здоровья

Взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ржавая вода из крана может нанести ощутимый вред здоровью, даже если кажется безобидной. Инфекционист Владимир Неронов рассказал, что мытье тела и чистка зубов такой водой способна вызвать проблемы с кожей и полостью рта. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи, усиливает трансэпидермальную потерю влаги, что провоцирует сухость, шелушение, зуд», – предупредил эксперт.

Коричневый цвет воде придают частички оксидов и гидроксидов железа, которые образуются при коррозии старых металлических труб. Само железо в небольших количествах не вызывает отравления, но его взвесь сильно сушит кожу и особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой.

Кроме того, при чистке зубов твердые частицы ржавчины оставляют микроцарапины на эмали и деснах. Если во рту есть ранки или воспаления, это создает благоприятную среду для бактерий. Аэрозоль из душа с частицами ржавчины также может раздражать глаза и дыхательные пути.

Ранее врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева рассказала телеканалу 360.ru, что купание в «цветущих» водоемах с зеленой водой опасно для здоровья, особенно для детей, поскольку при заглатывании такой воды в организм могут попасть патогенные микроорганизмы.