Вэнс: США не будут связаны условиями сделки при попытке Ирана получить ЯО Фото: REUTERS.

Вашингтон не будет считать себя связанным условиями возможного мирного соглашения с Тегераном, если Иран продолжит курс на создание ядерного оружия. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Вашингтон рассматривает два возможных сценария развития отношений с Тегераном. Первый предполагает нормализацию и улучшение двусторонних отношений, второй — продолжение конфронтации и попыток получить ядерное оружие.

«Если они выберут второй путь и продолжат попытки получить ядерное оружие, то в рамках этой сделки мы не будем связаны никакими обязательствами», — подчеркнул вице-президент США в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план предоставляет иранскому руководству выбор между дипломатическим урегулированием и дальнейшей эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Накануне американский лидер заявил, что США и Иран готовят мирную сделку, запрещающую Тегерану разрабатывать и иметь ядерное оружие. Он назвал документ хорошим и справедливым.