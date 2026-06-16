На брифинге стояла гробовая тишина: Мерц не ответил на вопрос о передаче Patriot Киеву

Мерц на саммите G7 проигнорировал вопрос о передаче Patriot Украине Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на полях саммита G7 проигнорировал вопрос журналиста о возможной передаче Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. Неловкий момент попал в объективы камер.

Все произошло на традиционной пресс-конференции, которая проводится по окончании заседания лидеров стран «Большой семерки». Один из корреспондентов решил напрямую спросить немецкого канцлера, располагает ли Берлин ракетами Patriot, которые можно было бы направить Киеву. После этих слов на брифинге повисла гробовая тишина. Однако она длилась недолго. Мерц попытался сгладить ситуацию, выразив слова благодарности СМИ.

«Большое спасибо», - произнес Мерц после неловкой паузы в разговоре.

Вопрос о поставках систем противовоздушной обороны ВСУ остается одной из наиболее чувствительных тем для Киева. Украинские власти продолжают просить своих союзников помочь в этом вопросе. Однако западные государства попросту игнорируют их.

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