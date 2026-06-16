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НовостиОбщество16 июня 2026 13:15

На Кубани женщине назначили 332 часа общественных работ за клевету из ревности

Жительница Кубани оклеветала знакомую из-за ревности к бывшему мужу, суд назначил ей общественные работы
Мария МАМАЕВА
На Кубани женщине назначили 332 часа общественных работ за клевету из ревности

На Кубани женщине назначили 332 часа общественных работ за клевету из ревности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани суд назначил местной жительнице 332 часа обязательных общественных работ за клевету на знакомую из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Ей назначено 332 часа обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 46-летняя жительница Кореновска распространила ложные сведения о своей знакомой, которая является врачом-косметологом. Женщина сообщила ее клиентам, что та якобы страдает серьезным заболеванием, которое опасно для окружающих.

Причиной этого стало подозрение жительницы Кубани в измене своего мужа, который впоследствии стал бывшим, с потерпевшей. Сама девушка, подвергшаяся клевете, свою вину отрицает.

Ранее KP.RU сообщал, что в Алтайском крае женщина оговорила двоих односельчан, заявив о якобы изнасиловании которого на самом деле не было. Суд обвинил ее в ложном доносе о совершении тяжкого преступления из-за личной неприязни.