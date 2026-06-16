На Кубани женщине назначили 332 часа общественных работ за клевету из ревности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани суд назначил местной жительнице 332 часа обязательных общественных работ за клевету на знакомую из-за ревности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Ей назначено 332 часа обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 46-летняя жительница Кореновска распространила ложные сведения о своей знакомой, которая является врачом-косметологом. Женщина сообщила ее клиентам, что та якобы страдает серьезным заболеванием, которое опасно для окружающих.

Причиной этого стало подозрение жительницы Кубани в измене своего мужа, который впоследствии стал бывшим, с потерпевшей. Сама девушка, подвергшаяся клевете, свою вину отрицает.

Ранее KP.RU сообщал, что в Алтайском крае женщина оговорила двоих односельчан, заявив о якобы изнасиловании которого на самом деле не было. Суд обвинил ее в ложном доносе о совершении тяжкого преступления из-за личной неприязни.