ФБР: за попытку атаки на Белый дом задержано много подозреваемых Фото: REUTERS.

Компетентные органы США предотвратили дерзкую попытку нападения на Белый дом. В рамках многоэтапной спецоперации было задержано множество подозреваемых, включая лиц за пределами Вашингтона. Планировавшиеся атаки полностью сорваны. Такое заявление сделала директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

Как выяснилось, целью злоумышленников был турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходивший в Белом доме. По данным телеканала Fox News, заговорщики планировали использовать беспилотники со взрывчаткой для атаки на соседние здания. Это должно было спровоцировать панику и массовую эвакуацию, чтобы подставить людей под огонь снайперов, после чего планировался штурм ворот комплекса.

Директор Секретной службы США Шон Карран подтвердил участие ведомства в расследовании, отметив круглосуточную работу оперативников накануне уик-энда. На данный момент задержаны 5 ключевых фигурантов, еще 23 соучастника уже идентифицированы. Подробные детали дела Секретная служба пообещала раскрыть в ходе грядущего судебного процесса.

Напомним, именно президент США Дональд Трамп организовал турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Все бои на мероприятии завершились досрочно.