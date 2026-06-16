Пропавшая в Бурятии жительница Иркутска нашлась спустя 6 дней поисков

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Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска удалось найти спасателям спустя шесть дней поисков. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Владимир Сиденов.

Известно, что женщина бесследно исчезла еще 10 июня. По сведениям Telegram-каналов, пропавшая занимается торговлей запчастями для машин и спецтехники. В Улан-Удэ она приехала на встречу с конкретным человеком. Однако в последний момент изменила маршрут. Она села в рейсовый микроавтобус и уехала в другом направлении. После этого связь с ней прервалась.

«Анастасия найдена, жива», - сообщил Сиденов.

Ранее сайт KP.RU информировал, что спасатели смогли найти потерявшихся в Петрозаводске девочек. Двое детей 7 и 11 лет исчезли вечером 15 июня в микрорайоне Ключевая. Согласно данным «ЛизаАлерт», малышки живут в приемной семьей, они несколько раз сбегали из нее в центр помощи детям.