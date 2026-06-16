Телефон у ребенка не отберут: юрист раскрыл реальные права детей в лагере

Ребенок в лагере не обязан участвовать во всех мероприятиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летние лагеря уже принимают школьников. Вместе с отдыхом у родителей появляется масса вопросов, что можно ребенку. Юрист Николай Новиков рассказал, как на самом деле устроены права и обязанности детей в лагере. Об этом пишет mk.ru.

«Администрация не имеет права силой отобрать телефон. Это прямое нарушение права частной собственности, гарантированного Конституцией РФ, и может быть приравнено к грабежу. Изъять имущество может только суд», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, ребенок в лагере не обязан участвовать во всех мероприятиях, а также вправе обращаться к администрации с любыми вопросами – от питания до конфликтов. Однако вместе со свободой идут и строгие правила: запрещены алкоголь, сигареты, пиротехника, самовольный выход за территорию и порча имущества.

Новиков уточнил, что телефон можно сдать на хранение только добровольно, по согласию ребенка. При этом лагерь отвечает за безопасность детей, родители – за возможный ущерб, а за серьезные нарушения подростка могут досрочно отправить домой.

Прежде в Минпросвещения напомнили родителям о ключевых правилах выбора детского лагеря. Важно проверять его наличие в официальном реестре, чтобы отдых ребенка прошел без рисков и неприятных сюрпризов.