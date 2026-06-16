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НовостиВ мире16 июня 2026 13:54

Schweiz heute: делегации США и Ирана встретятся в Швейцарии

США и Иран в Швейцарии должны подписать объявленные соглашения
Марк СОКОЛОВ
Schweiz heute: делегации США и Ирана встретятся в Швейцарии

Schweiz heute: делегации США и Ирана встретятся в Швейцарии

Фото: REUTERS.

Делегации США и Ирана встретятся в швейцарском Бюргенштоке для подписания ранее анонсированных договоренностей. Об этом сообщает портал Schweiz heute со ссылкой на неназванные источники.

Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом. На курорте, где должна пройти встреча, забронированы все отели до воскресенья. По данным портала, именно в Бюргенштоке представители Вашингтона и Тегерана должны оформить договоренности, о которых ранее объявляли стороны. Другие подробности будущей встречи источники не раскрыли.

При этом Бюргеншток уже использовался как площадка для крупных международных мероприятий. Курорт находится в центральной части Швейцарии, недалеко от Люцерна, и подходит для встреч с повышенными требованиями к безопасности.

Немногим ранее KP.RU писал, что США и Иран объявили о мирной сделке, а меморандум должны подписать в Женеве. По словам американского президента Дональда Трампа, скоро Ормузский пролив будет открыт для судоходства. В МИД Ирана, в свою очередь, назвали объявление о сделке победой над США.