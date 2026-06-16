Суд удовлетворил иск к экс-главе Верховного суда Адыгеи Трахову Фото: Shutterstock.

Суд в Волгоградской области удовлетворил иск к бывшему председателю Верховного суда Республики Адыгея Аслану Трахову о взыскании платы за пользование имуществом, которое ранее было обращено в доход государства. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе судов региона.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила Трахова судейской неприкосновенности. Такое решение было принято в рамках рассмотрения материалов по антикоррупционному иску, поданному Генеральной прокуратурой РФ.

Напомним, в январе суд в Волжском Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества Трахова и его близких, приобретенного с нарушениями антикоррупционного законодательства. Апелляция была отклонена областным судом.