Бывший жених Дианы Шурыгиной Гусев признался, что она пыталась забеременеть. Фото: соцсети Дианы Шурыгиной

Бывший жених Дианы Шурыгиной Святослав Гусев признался корреспонденту KP.RU, что девушка пыталась забеременеть, когда они были вместе. Он рассказал, что их связывали настоящие чувства. Услышав, что ее арестовали, он был крайне огорчен.

«Первые полгода у нас были сказочные отношения. Диана хотела от меня детей, пыталась забеременеть. Помню, как она бегала по квартире с тестами на беременность», — поделился Гусев.

Собеседник издания признался, что незадолго до ареста бывшей невесты, его знакомые сообщили, что Диана пропала. Он тут же бросился на ее поиски, полагая, что девушка могла исчезнуть, отправившись на одну из встреч с влиятельными мужчинами. По словам Гусева, Шурыгина занималась этим до их отношений. То, что ей грозит уголовный срок за распространение порнографии, он не подозревал.