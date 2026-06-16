Пашинян призвал ограничить политдеятельность оппозиции в парламенте

Пашинян призвал лишить оппозицию возможности вести политическую деятельность Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оппозиционные силы, прошедшие в новый состав Национального собрания, должны быть лишены возможности дальнейшей политической деятельности. По его мнению, сформировавшаяся в Национальном собрании 9-го созыва оппозиция является результатом «совершенно незаконной деятельности».

«Парламентская оппозиция ... является политической единицей, сформированной в результате совершенно незаконной деятельности, и законное право Республики Армения — лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности», — сказал он, выступая в парламенте и призывая принять соответствующие меры.

Напомним, по итогам выборов в парламент Армении вошли три партии: «Гражданский договор» (49,7%) под руководством Пашиняна, «Сильная Армения» (23,27%) во главе с Самвелом Карапетяном и блок «Армения» (9,9%) Роберта Кочаряна. Пашинян сможет сформировать правительство самостоятельно.