ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке с Пашей Техником

ICYBANDO обязали выплатить штраф на сумму 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичный суд признал рэпера ICYBANDO виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Вступило в силу постановление Никулинского районного суда города Москвы, которым к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ привлечен Иван Костин (выступает под псевдонимом ICYBANDO)», - указано в заявлении.

Поводом для разбирательства стали несколько музыкальных композиций. Лингвистическая экспертиза установила, что в совместном треке с Пашей Техником «На детоксе», а также в песнях «No comments», «Крутка», «Сон» и «Icy Garik» содержится положительная оценка наркотических веществ. Помимо этого, аналогичные признаки были выявлены в трех видеофайлах исполнителя.

Суд пришел к выводу, что перечисленные материалы по смысловой направленности пропагандируют употребление наркотиков и аморальный образ жизни. Костину назначили административный штраф. Постановление вступило в законную силу.

Ранее суд в Москве признал виновными компании ООО «Лайфстрим» и ПАО «Вымпел-Коммуникации» в пропаганде ЛГБТ*. Первая организации выписан штраф в 3 миллиона рублей, второй - в 3,5 миллиона рублей.

* - организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.