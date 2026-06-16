Учительница Гуревич: уже в 13 лет Путин обсуждал политические события Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Учительница немецкого языка Владимира Путина и его классный руководитель Вера Гуревич в интервью RT рассказала, что уже в 13 лет будущий лидер России мог рассуждать о политике и интересовался всем вокруг.

По ее словам, в 11–12 лет Путина находил общий язык и со сверстниками, и с ребятами старше. А в 13 лет с ним можно было обсудить взрослые темы, включая политические события. Будучи подростком он уже разбирался в том, что происходило в стране и мире.

При этом Гуревич подчеркнула, что Путин никогда не стремился быть на виду, но коллектив признавал его лидером.

«Он был закрытым лидером, напоказ себя никогда не выставлял», — поделилась учительница. Она вспомнила, что никогда не было такого, чтобы Путин предлагал свою кандидатуру на какие-то учебные посты. Педагог считает, что он рос в своей внутренней потребности, у него были свои интересы.

Ранее Вера Гуревич в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказала, как после возвращения Владимира Путина из ГДР не позволяла бывшему ученику хвастаться знанием языка.