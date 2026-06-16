Юрист Сергеев: За умышленную порчу товаров на прилавке грозит ответственность

Эксперт Сергеев: За умышленную порчу товаров на прилавке грозит ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Намеренно сжимать продукты, повреждать их, пробовать без оплаты или иным образом портить товар - запрещено. В ином случае речь будет идти не только о возмещении ущерба продавцу, но и об административном правонарушении. Об этом РИАМО рассказал юрист Андрей Сергеев.

«У нас за умышленную порчу товара законодательством предусмотрена ответственность. Статья 7.17 КоАП РФ - это как раз уничтожение или повреждение чужого имущества. Но при этом следует различать умышленную порчу и случайное повреждение. То есть если товар испорчен случайно, то риск случайной гибели товара до момента оплаты несет собственник, то есть фактически магазин», - объяснил спикер.

По словам Сергеева, регламент требует не допускать загрязнения продовольствия на всех стадиях обращения товара. Поэтому продавец должен контролировать осмотр и выбор продуктов.

«Право покупателя - осмотреть товар, проверить внешний вид, срок годности, состав. Это допустимо. Но как только человек начинает мять продукт, сдирать шелуху, пробовать товар на вкус без намерения его оплатить или иным образом повреждает продукцию, мы уже говорим о том, что действия выходят за рамки добросовестного выбора», - подчеркнул эксперт.

Как KP.RU писал ранее, снимать блюда в кафе и ресторанах можно, так как они являются местами общественного питания. Требования сотрудников общепита не снимать блюда - незаконное.