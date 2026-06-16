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НовостиПолитика16 июня 2026 14:44

Учительница Путина Гуревич заявила, что президент был лидером в своем классе

Гуревич отметила, что лидерство Владимира Путина в школе не было показным
Марк СОКОЛОВ
Учительница Путина Гуревич заявила, что президент был лидером в своем классе

Учительница Путина Гуревич заявила, что президент был лидером в своем классе

Фото: REUTERS.

Одноклассники президента РФ Владимира Путина считали его лидером в школе. Об этом в интервью RT рассказала его учительница Вера Гуревич.

Педагог отметила, что лидерство будущего главы государства не было публичным. Так, Путин не стремился специально выдвигаться на руководящие учебные посты и не выставлял себя напоказ.

«Он лидер был, потому что коллектив его считал таким. Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял», — сказала Гуревич.

Она также вспомнила, что Путин не предлагал свою кандидатуру на школьные должности. При этом у него уже тогда были собственные интересы и внутренняя потребность развиваться.

Ранее Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Президент подарил ей цветы, сел за руль Aurus и отвез педагога на ужин в одну из кремлевских резиденций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что такие встречи дают главе государства радость человеческого общения.