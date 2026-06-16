В Болгарии начнут использовать ИИ для контроля за расходами бюджета страны. Фото: IMAGO/ Giannis Panagopoulos Eur/www.imago-images.de/Global Look Press

В Болгарии представили систему на платформе искусственного интеллекта, которая поможет контролировать расходы государственного бюджета. Об этом сообщает болгарское информационное агентство.

Глава правительства Румен Радев рассказал о новой системе интегрированного гражданского мониторинга и анализа (SIGMA).

«Удалось создать критерии для быстрой и простой группировки данных. И удалось сделать систему чрезвычайно удобной для доступа и работы», - заявил он.

Инструмент сможет повысить прозрачность государственных закупок и позволит следить за нарушениями в области госзаказов. Система также будет показывать, как в стране выигрываются государственные тендеры.

Ранее KP.RU сообщал, что ИИ становится ключевым инструментом для повышения эффективности финансовых процессов, улучшения точности решений и развития экономики. Такое мнение высказал замминистра финансов России Иван Чебесков.