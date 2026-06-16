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НовостиОбщество16 июня 2026 14:54

Опасности лета: почему родители должны быть бдительнее

Юрист Костин: За халатное отношение к детям родителям грозит ответственность
Елизавета БУБНОВА
Юрист Костин: За халатное отношение к детям родителям грозит ответственность

Юрист Костин: За халатное отношение к детям родителям грозит ответственность

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За безответственное отношение к детям для родителей предусмотрена уголовная, а также административная ответственности. Об этом РИАМО рассказал юрист Дмитрий Костин.

«Как таковая ответственность наступает лишь при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, что предусматривает КоАП РФ. Уголовная ответственность может наступить в двух случаях: если родители заведомо оставили ребенка в опасности либо если пропажа связана с жестоким обращением с ребенком», - сказал спикер.

Летом число пропавших детей увеличивается. Во время каникул несовершеннолетние больше проводят времени на улице, сами ездят в общественном транспорте и отправляются на длительные прогулки с друзьями, а родительский контроль зачастую ослабевает.

Из-за вышеупомянутого возрастает риск того, что ребенок не предупредит близких о своем местонахождении, потеряется или окажется в опасной ситуации.

Как KP.RU писал ранее, в Петрозаводске найдены пропавшие девочки 7 и 12 лет, которые ушли из дома и потерялись в минувший понедельник, 15 июня. Их жизни ничего не угрожает.