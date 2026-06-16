Трамп: США могут вскрое отменить послабления в санкциях против РФ Фото: REUTERS.

Вашингтон может в ближайшее время отменить действующие послабления в санкциях против российской нефти на фоне восстановления поставок сырья на мировой рынок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах санкционной политики в отношении российской нефти, Трамп отметил, что решение может быть принято уже в ближайшее время.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть снова поступает. Мы отменили санкции, поскольку, очевидно, мы не стремимся препятствовать поставкам нефти. Так что мы можем сделать это в ближайшее время», — сказал американский лидер.

По его словам, ранее Вашингтон пошел на смягчение ограничений, чтобы не допустить перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Однако в условиях восстановления объемов предложения власти США рассматривают возможность возврата к более жестким мерам.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что провел успешные переговоры с Владимиром Зеленским и планирует повторную встречу во вторник, 16 июня. При этом американский лидер дал понять, что украинский кризис уступает по значимости ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы Белого дома, в данный момент ключевое внимание Вашингтона приковано к Тегерану.

Президент России Владимир Путин подписал указ, что выборы в Государственную думу нового созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Выборы назначены в соответствии с законодательством, так как полномочия действующего созыва истекают в сентябре 2026 года. Участки будут открыты ровно 12 часов: с 8:00 до 20:00.

Следователи СК России сообщили о намерении установить обстоятельства атаки Вооруженных сил Украины на Московскую область и найти причастных. Во вторник, 16 июня, губернатор Андрей Воробьев заявил, что средства противовоздушной обороны сбили 86 беспилотников. В результате атаки пострадали пять мужчин и 13-летняя девочка, повреждены многоэтажки, частные дома и административное здание.

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология. Актриса скончалась в возрасте 54 лет. Ее привезли в 62-ю больницу Красногорска после операции 12 мая, прямо в ее день рождения. Через неделю состояние ухудшилось, и ее перевели в Лобнинскую больницу, где Песоцкая умерла 3 июня после соборования и причастия. Алису Песоцкую похоронили на Красногорском кладбище.