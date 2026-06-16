На Смоленщине проходит Международный туристический слёт «Наш вектор»

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Мероприятие посетили и пообщались с участниками организатор слёта, известный военный корреспондент Семён Пегов, губернатор Смоленской области Василий Анохин, вице-премьер Абхазии Тараш Хагба, экс губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дети учатся ориентироваться на местности, работать с радиосредствами, осваивают навыки скалолазания, гребли на байдарках, оказания первой помощи и многому другому. Также ребята знакомятся с особенностями полевого быта и готовят пищу на костре.Дети находят общий язык и вместе выполняют непростые задачи – именно так рождается настоящая дружба, которая познается в трудностях.Также в лагере проводятся спортивные соревнования,способствующие выработке командного духа и физической подготовке,которая,к слову, оказалась у участников отличной.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, навыки жизни в природных условиях и укрепление дружеских связей между регионами и странами – основные цели международного турслета "Наш вектор". Он продлится до 18 июня. Итогом станет двухдневный пеший поход с ночёвкой, в котором ребята применят все полученные навыки на практике. Также запланирована творческая программа, которая позволит ребятам лучше узнать о традициях регионов.

«Сильные, талантливые, целеустремлённые молодые люди – будущее нашей страны. Прямо сейчас ребята проходят непростые испытания, для которых важна не только физическая сила, но и командное единство. Уверен, все это поможет юным участникам стать сильнее и найти верных друзей»,- написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.