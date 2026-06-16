Врач дала советы, что делать при встрече с лисой

Контакт с лисой может быть опасен для жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лисы все чаще выходят к людям в поисках еды, однако такие встречи могут представлять серьезную опасность. Инфекционист Елена Мескина рассказала, что при появлении дикого животного важно соблюдать дистанцию и ни в коем случае не пытаться его покормить или погладить. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Никакого контакта с лисицами быть не должно. Сейчас животные стали хитрее, выходят к людям для того, чтобы прокормиться возле них, но нельзя гарантировать, что они не заражены бешенством», – предупредила специалист.

По словам эксперта, опасность представляет не только укус животного. Вирус бешенства может передаваться и через слюну, если она попадет на поврежденную кожу или слизистые оболочки человека.

Если контакта с лисой избежать не удалось, врач посоветовала как можно быстрее промыть место соприкосновения водой с мылом и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шансы предотвратить развитие опасного заболевания.

Как ранее предупреждал кардиолог Андрей Кондрахин, белки способны быть переносчиками бешенства – смертельно опасной инфекции, которая без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу.