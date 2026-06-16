Прах матери Хворостовского захоронят в могиле сына в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прах матери Дмитрия Хворостовского Людмилы Хворостовской будет захоронен в могиле народного артиста России на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в Министерстве культуры Красноярского края.

18 июня на Троекуровском кладбище пройдут гражданская панихида, отпевание, прощание и кремация Людмилы Хворостовской. На следующий день, 19 июня, состоится захоронение ее праха.

Людмила Хворостовская скончалась в Москве на 91-м году жизни. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил о смерти матери Дмитрия Хворостовского в Telegram-канале. Он выразил соболезнования и отметил, что регион окажет помощь семье с организацией похорон.

Ранее KP.RU писал, что приемная дочь Дмитрия Хворостовского Мария перенесла сложное хирургическое вмешательство на сердце. Женщина призналась, что перед операцией боялась за свою жизнь и переживала о будущем детей.