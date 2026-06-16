Суд в Нидерландах отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря инстанции Мелиссы Зейлстра, суд принял к сведению предложение защиты о назначении психолого-психиатрического заключения в отношении футболиста. ПРи этом экспертиза назначена не будет.
Кроме того, были отклонены остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня.
Несколькими днями ранее адвокат Промеса, который обвиняется в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, сообщил, что защита запрашивает суд о проведении экспертизы.