Суд в Нидерландах отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря инстанции Мелиссы Зейлстра, суд принял к сведению предложение защиты о назначении психолого-психиатрического заключения в отношении футболиста. ПРи этом экспертиза назначена не будет.

Кроме того, были отклонены остальные ходатайства защиты футболиста, поданные в ходе предварительного слушания 12 июня.

Несколькими днями ранее адвокат Промеса, который обвиняется в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков, сообщил, что защита запрашивает суд о проведении экспертизы.