Врач объяснила, почему следует есть рыбу два раза в неделю

Врач рассказала, почему рыба важна для сердца и сосудов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Регулярное употребление рыбы хотя бы два раза в неделю может заметно повлиять на здоровье человека, заявила врач диетолог Марина Смирнова. По ее словам, такой рацион поддерживает работу сердца, сосудов и нервной системы благодаря важным питательным веществам, которые содержатся в рыбе. Об этом пишет «Царьград».

«Морская рыба богата омега 3 жирными кислотами, витамином D, йодом и селеном — это критически важные вещества для сердца, сосудов и нервной системы», – пояснила эксперт.

Специалист отметила, что особенно полезны такие виды, как скумбрия и сельдь, а также более постные варианты – треска, хек и минтай. При этом важную роль играет способ приготовления. Предпочтение лучше отдавать запеканию, варке или приготовлению на пару.

По словам врача, при регулярном употреблении рыбы через несколько месяцев можно заметить улучшение самочувствия. Часто снижается утомляемость, стабилизируется давление, улучшается состояние кожи и волос. В долгосрочной перспективе это также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее нутрициолог Юлия Хлопова отмечала, что регулярное употребление рыбы может помогать снижать уровень тревожности и депрессивных состояний, поскольку в ней в большом количестве содержатся омега-3 жирные кислоты.