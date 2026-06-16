Мужчина задушил соседку за убийство котенка в Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ставропольского края задушил 67-летнюю соседку за убийство котенка. Об этом сообщает "КП-Северный Кавказ".

Инцидент произошел 9 июня. Житель города Новоалександровска узнал, что его котенка Бармалея отравили. Он обвинил в этом соседку и оказался прав. На вопрос, зачем она это сделала, женщина ответила, что сделала это в своем дворе. После этого, по словам мужчины он перепрыгнул через забор и набросился на нее, задушив веревкой.

Правоохранительные органы в скором времени узнали об убийстве женщины. Сосед убитой пенсионерки попал под подозрение. При этом сам он долго он не сопротивлялся и во всем признался.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «убийство». Фигуранта отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее сайт KP.RU писал, что житель Красноярского края поджег дом с собственными детьми, чтобы отомстить жене. Отца семейства арестовали, его обвиняют в покушении на убийство четырех детей и поджоге.