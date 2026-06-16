Суд в Свердловской области оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Свердловской области оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что ребенку не предоставлялись нормальные условия жизни. Мальчик спал под столом на куртке и одеяле, нерегулярно питался, а также не гулял на свежем воздухе.

"Женщина не реагировала на плач, а чтобы не слышать сына, накрывала его одеялом. Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания", - говорится в сообщении.

При этом еще в Курганской области семью признали неблагополучной из-за плохого ухода за детьми. В 2025 году сожитель матери ребенка был осужден за истязание ее 7-месячного сына. Мать с тремя детьми после этого инцидента стала жить в общежитие в свердловском Березовском.

Сотрудник ПДН при проверке обнаружила у мальчика гематомы на руках и грудной клетке, малыша госпитализировали. В то время как в отношении матери возбудили уголовное дело. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что новосибирские полицейские разыскивают женщину, которая ударила ребенка по голове ногой на детской площадке.