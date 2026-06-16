Водителям рассказали, кто компенсирует ущерб за автомобиль после сильных ливней

Ущерб за машину после ливня можно взыскать через суд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ряд регионов России недавно накрыли сильные ливни. Многие автомобили оказались буквально под водой. Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию за затопленную машину. Об этом пишет Lenta.ru.

«Если собственник участка не позаботился о водоотведении, тогда ответственность полностью лежит на нем», – пояснил эксперт.

Специалист отметил, что ключевым фактором в таких ситуациях всегда становится причина подтопления. Если речь идет о перегруженной ливневой канализации или ненадлежащей работе коммунальных служб, ответственность может лечь на организации, которые не обеспечили нормальный отвод воды.

По словам юриста, прежде чем требовать возмещения ущерба, необходимо официально установить источник затопления и определить виновную сторону. Только после этого можно начинать процедуру взыскания компенсации через претензии или суд.

Ранее стало известно, что в Гондурасе после сильного ливня произошло редкое природное явление. С неба на землю начала падать рыба.