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НовостиВ мире16 июня 2026 16:38

В Финляндии не определили срок начала суда по делу россиянина с судна Fitburg

Представители посольства РФ в Хельсинки оказывают необходимое содействие задержанным в Финляндии членам экипажа судна Fitburg
Мария МАМАЕВА
В Финляндии не определили срок начала суда по делу россиянина с судна Fitburg

В Финляндии не определили срок начала суда по делу россиянина с судна Fitburg

Фото: REUTERS.

В Финляндии суд не определили срок начала процесса в отношении гражданина России, который является капитаном судна Fitburg. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Хельсинки.

«Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен», - говорится в заявлении.

Как сообщили представители дипведомства, консульские сотрудники посольства в настоящий момент оказывают необходимое содействие морякам с судна Fitburg, которые были задержаны финской стороной. Дипломаты контролируют предоставлением им услуг адвокатов и переводчиков. Сейчас члены экипажа проживают в одной из гостиниц в Хельсинки.

Судно Fitburg было задержано в конце декабря 2025 года. Прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану и еще одному члену экипажа в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.