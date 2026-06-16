Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в новом необычном наряде. Появившуюся на празднике Выноса знамени в честь дня рождения Карла III в голубом платье королевскую особу сравнили с принцессой Дианой и одним из ее образов.

Принцесса Уэльская появилась в платье бренда Catherine Walker Фото: REUTERS.

Наряд Кейт Миддлтон проанализировали редакторы издания Page Six. На торжественном мероприятии принцесса Уэльская появилась в платье бренда Catherine Walker. Также а ней были туфли марки Gianvito Rossi, шляпа и серьги с жемчугом.

Журналисты обратили внимание на то, что Миддлтон повторила образ принцессы Дианы - в похожем наряде мать наследника британского престола, принца Уильяма, появлялась на пасхальной службе в 1987 году.

Ранее KP.RU сообщал, что Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям после успешного лечения ее онкологии. Принцесса Уэльская рассказала, как ее заболевание повлияло на детей.