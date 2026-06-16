Зеленский заявил, что он часто плачет из-за ситуации на Украине Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он часто плачет из-за ситуации на Украине и боевых действий. Во время интервью на полях конференции Reuters NEXT бывший комик начал выдавливать из себя слезы, но затем не смог сдержать смех.

«Очень трудно, когда я отдаю приказы матерям и отцам, которые потеряли своих детей. <...> В такие моменты я, честно говоря, часто плачу», - рассказал Зеленский, делая драматические паузы.

Показывая свое актерское мастерство, главарь киевского режима пытался удержать на лице плаксивую гримасу. Но в какой-то момент Зеленский начал улыбаться, все еще пытаясь придать своему образу драматичности.

Ранее KP.RU сообщал, что Залеский в истерике обратился к своим союзникам из Европы. Бывший комик потребовал от стран ЕС поддержки и новых поставок оружия на фоне удара ВС России по военным объектам на Украине.